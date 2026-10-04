Фото: администрация Белорецка

В Белорецке простятся с погибшим в зоне СВО Данилом Юмагуловым. Рядовой Данил Юмагулов погиб при выполнении боевого задания в апреле 2026 года. Прощание с военнослужащим состоится 4 октября в Белорецке.

Данил Робертович родился в 2001 году в Белорецке. Он окончил среднюю школу №8, а затем получил образование в Челябинском энергетическом колледже имени Кирова. После учебы Данил работал курьером по доставке продуктов. Долгое время он также занимался пчеловодством.

По воспоминаниям близких, Данил любил путешествия и активный отдых. Он увлекался скалолазанием, прыжками с парашютом, роупджампингом и аквабайком.

В администрации Белорецка сообщили, что военнослужащий погиб при выполнении боевого задания. Родным и близким Данила Юмагулова выразили соболезнования.

Прощание с Данилом Юмагуловым состоится 4 октября с 11:30 на Аллее Героев Белорецка. Траурный митинг начнется в 12:00.

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