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НовостиОбщество3 октября 2026 4:00

Розыск идет уже 65 дней: волонтеры просят помощи в поисках пропавшего жителя Башкирии

В Башкирии уже 65 дней ищут пропавшего мужчину
Источник:kp.ru
Фото: «ЛизаАлерт Башкортостан»

Фото: «ЛизаАлерт Башкортостан»

В Башкирии пропал 66-летний житель села Ташкичу (Альшеевский район) Марат Амиров: о его местонахождении ничего неизвестно с 30 июля, то есть прошло уже 65 дней. Об этом рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт Башкортостан».

Волонтеры описали приметы мужчины: рост – 170 сантиметров, среднее телосложение, темные с проседью волосы, карие глаза. Был одет в белую футболку, синие джинсы и белые кроссовки.

Любую информацию о пропавшем просят передавать на горячую линию по номеру 8 (800) 700-54-52 или по номеру 112.

– Нужна помощь добровольцев, – заявили в «ЛизаАлерт».

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