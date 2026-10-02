В Башкирии продлили дополнительные меры соцподдержки военнослужащих

Радий Хабиров подписал указ о продлении мер соцподдержки военнослужащих. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

Глава Башкирии Радий Хабиров продлил срок действия дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий лиц, проходящих военную службу.

Соответствующий указ вносит изменение в документ от 26 апреля 2024 года № УГ-350. Согласно новому решению, срок его действия продлен с 30 сентября до 31 октября 2026 года.

Указ вступает в силу со дня подписания.

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