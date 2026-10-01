В Уфе шестерых участников банды осудили за вымогательства и кражу автомобиля

Главарю банды вымогателей назначили особый режим и штраф 500 тыс. рублей. Фото: прокуратура.

Шестеро жителей Башкирии выслушали приговор в Уфе. Их признали виновными в создании банды, вымогательствах, краже и похищении документов, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. В ведомстве отметили,что меру наказания каждому определяли с учетом роли и степени участия в преступлениях.

По данным суда, банда появилась в 2021 году. Ее создал житель Кумертау, собрав устойчивую вооруженную группу для нападений на жителей города и Куюргазинского района. Целью было выдвижение незаконных требований о передаче денег. Помимо организатора, в состав банды вошли еще два человека.

С августа 2021 года по март 2022 года участники группы вымогали деньги у троих граждан. Сумма составила более 400 тысяч рублей. Еще один эпизод касается автомобиля «Шевроле Круз» с документами: его похитили члены банды вместе с тремя фигурантами дела, которые в банду не входили. У жителя Кумертау в этой истории вымогали 30 тысяч рублей.

Организатору и двоим членам банды суд назначил от 12 до 15 лет лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колониях строгого и особого режимов. Дополнительно им выписали штрафы от 250 тысяч до 500 тысяч рублей и ограничение свободы на 1 год и 1 год 6 месяцев. С одного из фигурантов взыскали 650 тысяч рублей - столько стоил похищенный автомобиль.

Остальным троим подсудимым назначили 4 года колонии строгого режима и 3 года условно с таким же испытательным сроком.

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