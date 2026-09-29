Два человека погибли в ДТП со школьным автобусом на трассе в Башкирии

Фото: ГАИ по РБ

Два человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля ВАЗ-2112 со школьным автобусом на трассе Уфа - Чишмы - Киргиз Мияки. Авария произошла сегодня на 14-м километре дороги.

По предварительным данным, водитель ВАЗ-2112 ехал из поселка Чишмы в сторону Уфы и столкнулся со встречным школьным автобусом, который в этот момент поворачивал налево. Водитель легковушки и его пассажир скончались на месте происшествия.

По информации ГАИ, в школьном автобусе находились 21 ребенок и один взрослый сопровождающий. Никто из них не пострадал.

Обстоятельства и причины аварии выясняются.

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