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НовостиПроисшествия29 сентября 2026 14:49

Легковушка врезалась в школьный автобус на трассе в Башкирии

В Башкирии ВАЗ-2112 столкнулся со школьным автобусом на Чишминской трассе
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Школьный автобус и ВАЗ-2112 столкнулись на повороте с трассы.

Школьный автобус и ВАЗ-2112 столкнулись на повороте с трассы.

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

На Чишминской трассе в Башкирии столкнулись легковой автомобиль ВАЗ-2112 и школьный автобус ПАЗ. Авария произошла на повороте с главной дороги на второстепенную.

По словам очевидцев, водитель школьного автобуса не пропустил легковушку при проезде перекрестка, однако обстоятельства ДТП еще предстоит уточнить. В результате столкновения оба транспортных средства получили механические повреждения.

Информация о возможных пострадавших пока уточняется.

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