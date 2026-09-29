Легковушка врезалась в школьный автобус на трассе в Башкирии

Школьный автобус и ВАЗ-2112 столкнулись на повороте с трассы. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

На Чишминской трассе в Башкирии столкнулись легковой автомобиль ВАЗ-2112 и школьный автобус ПАЗ. Авария произошла на повороте с главной дороги на второстепенную.

По словам очевидцев, водитель школьного автобуса не пропустил легковушку при проезде перекрестка, однако обстоятельства ДТП еще предстоит уточнить. В результате столкновения оба транспортных средства получили механические повреждения.

Информация о возможных пострадавших пока уточняется.

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