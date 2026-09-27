В Стерлитамакском районе водитель Nissan погиб в ДТП с грузовиком

Фото: ГАИ Башкирии

Сотрудники Госавтоинспекции Стерлитамакского района выясняют обстоятельства смертельного ДТП. Авария произошла сегодня днем на 116-м километре автодороги Р-240 Уфа — Оренбург.

По предварительным данным, 70-летний водитель автомобиля Nissan столкнулся с грузовым автомобилем DAF, который двигался в попутном направлении.

В результате ДТП водитель легковушки получил смертельные травмы и скончался на месте происшествия. Обстоятельства аварии устанавливаются.

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