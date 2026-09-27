В Уфе водитель иномарки насмерть сбил мужчину на электроскутере

Фото: ГАИ Башкирии

Сотрудники Госавтоинспекции Уфы устанавливают обстоятельства ДТП с погибшим. Авария произошла сегодня около 17:00 на дороге Базилевка — Федоровка.

По предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля Changan столкнулся с электроскутером, который двигался в попутном направлении. За рулем электроскутера находился 49-летний мужчина.

От полученных в результате столкновения травм водитель электроскутера скончался на месте. Сейчас на месте аварии работают экстренные службы. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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