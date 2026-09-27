В Уфе назвали самые востребованные вакансии с зарплатой 150 тысяч рублей

Более 6 тысяч рабочих мест доступны в Уфе

В Уфе работодатели предлагают 6265 свободных рабочих мест. Соответствующие данные опубликовал Республиканский центр занятости населения.

В числе крупнейших работодателей по количеству вакансий — ПАО «ОДК-УМПО», где открыто 1244 рабочих места, МУП «УфаГЭТ» — 334 вакансии и ООО «СтройПроект» — 330.

В числе предложений с наиболее высокой зарплатой — инженер-технолог производства конвейерной ленты в ООО «ТехноДизель». Специалисту готовы платить от 100 до 150 тыс. рублей.

Руководителю направления по монтажу и ремонту систем контроля и управления АСУ в ООО «БГК» предлагают от 87 до 135 тыс. рублей. Электрогазосварщик в ООО «УИС» может рассчитывать на зарплату от 87 до 131 тыс. рублей.

Также в списке высокооплачиваемых вакансий — электромонтер охранно-пожарной сигнализации с зарплатой от 100 до 110 тыс. рублей, врач-оториноларинголог с оплатой до 100 тыс. рублей и руководитель участка технической поддержки энергообеспечения с зарплатой до 100 тыс. рублей.

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