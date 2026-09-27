Более 5,4 тысячи человек пробежали «Кросс нации» в Уфе

Фото: администрация Уфы

В Уфе 26 сентября прошел всероссийский день бега «Кросс нации». Спортивная акция состоялась одновременно в 85 регионах России и в этом году была приурочена к Году единства народов России.

В столице Башкирии участники вышли на старт на набережной реки Белой в районе Монумента Дружбы. К забегу присоединились 5437 человек.

Для участников подготовили три дистанции — 2, 4 и 6 километров. Каждый смог выбрать подходящий маршрут в зависимости от возраста и физической подготовки.

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