Жительница Уфы отдала мошенникам почти 4,5 млн рублей под видом инвестиций

Уфимка потеряла почти 4,5 млн рублей после знакомства с «криптоинвестором»

В Уфе 32-летняя сотрудница одного из образовательных учреждений стала жертвой мошенников, которые предложили ей заработать на инвестициях в криптовалюту. В общей сложности женщина лишилась почти 4,5 млн рублей.

Как сообщили в полиции, в апреле с уфимкой через мессенджер познакомился мужчина. Общение продолжилось по видеосвязи. Новый знакомый представился иностранцем и рассказал, что интересуется криптовалютой и «энергопрактиками».

В июне мужчина предложил женщине попробовать инвестировать. Для начала она вложила 7 тыс. рублей, купила криптовалюту через специальное приложение и получила около 4 тыс. рублей прибыли. После этого собеседник убедил ее вложить более крупную сумму.

Уфимка оформила кредит более чем на 1 млн рублей, при этом в банке сообщила, что деньги нужны для ремонта квартиры. По указанию знакомого она отправилась в Москву и внесла средства в так называемый криптообменник.

Затем женщину связали с другим «инвестором». Он давал указания по покупке и продаже криптовалюты, а в приложении потерпевшая наблюдала за якобы растущей прибылью.

Позже «специалист» заявил, что для продолжения инвестиций необходимо еще 8 млн рублей. Женщина попыталась оформить новые кредиты и занять деньги у знакомых, однако получить нужную сумму не смогла.

Тогда лжеинвестор убедил ее продать квартиру. После сделки уфимка получила более 3 млн рублей и снова вложила их через криптокошелек в Москве. Кроме того, она оформила заем на 156 тыс. рублей и также направила эти деньги на «инвестиции».

Несколько недель женщина наблюдала за искусственным ростом своих вложений. Однако затем ее знакомый заблокировал ее во всех мессенджерах и удалил переписку. После этого уфимка поняла, что стала жертвой мошенников.

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