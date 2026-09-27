Турпоток в Башкирию вырос до 2,4 млн человек за год

Турпоток в Башкирии вырос на 8,2% за год

По итогам прошлого года туристический поток в Башкирию достиг 2,4 млн человек. За год показатель увеличился на 8,2%. В Приволжском федеральном округе республика заняла третье место, а в общероссийском рейтинге поднялась на три позиции — до 13-го места.

Положительную динамику показывает и индекс туристической привлекательности. Башкирия заняла девятое место среди регионов России и третье — в ПФО.

Только за первое полугодие 2026 года в гостиницах, глэмпингах и санаториях республики остановились более 590 тыс. человек. Это на 3,4% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Одним из наиболее активно развивающихся направлений стал событийный туризм. Согласно рейтингу Выставочного научно-исследовательского центра, Башкирия заняла четвертое место в России по его потенциалу. Кроме того, республика получила звание «Регион событийного туризма» на XIV международной премии Russian Event Awards.

В муниципалитетах республики заявлено более 1200 мероприятий — от спортивных марафонов и гастрономических фестивалей до деловых форумов. Отдельное внимание уделяется развитию туризма в сельских территориях. Для муниципалитетов разработали методические рекомендации по проведению событий в сельских поселениях с учетом местных традиций и особенностей.

В числе перспективных проектов — праздник Ивана Купалы в Иглинском районе, гастрофестиваль «Агидель жарит» в Агидели, «Балиш-фест» в Буздякском районе, «Кукушкин чай» в Нуримановском, а также фестивали «Канатлы Ат», «Воскресенский хоровод», «Казачий спас», «Узоры моего народа в полотенцах» и «Бишбалык».

Сейчас в республике формируют календарь брендовых мероприятий на 2027 год. Электронный формат календаря уже внедрили в 28 городах и районах, еще в четырех муниципалитетах работа по его запуску началась.

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