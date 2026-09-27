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НовостиОбщество27 сентября 2026 13:50

В Башкирии за один день задержали 45 нетрезвых водителей

Четыре водителя сели за руль, будучи лишенными прав
Источник:kp.ru
Госавтоинспекция Башкирии пресекла 1300 нарушений ПДД

Госавтоинспекция Башкирии пресекла 1300 нарушений ПДД

Региональная Госавтоинспекция подвела итоги профилактических рейдов, которые накануне прошли на дорогах Башкирии. За время проверок сотрудники правоохранительных органов пресекли около 1300 нарушений правил дорожного движения.

В 53 случаях водители нарушили правила перевозки детей. Еще 33 автомобилиста выехали на встречную полосу. Четверо управляли транспортом, несмотря на лишение водительских удостоверений.

Кроме того, инспекторы задержали и отстранили от управления 45 водителей, находившихся за рулем в состоянии опьянения. Двое из них повторно сели за руль в нетрезвом виде.

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