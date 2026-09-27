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НовостиОбщество27 сентября 2026 12:48

У Висячего камня в Уфе спасатели эвакуировали травмированную женщину

Прогулка у Висячего камня в Уфе закончилась госпитализацией
Источник:kp.ru
Спасатели зафиксировали пострадавшей ногу и вынесли ее к машине скорой помощи

Спасатели зафиксировали пострадавшей ногу и вынесли ее к машине скорой помощи

Накануне, 26 сентября, в Уфе спасатели оказали помощь 33-летней местной жительнице, которая получила травму во время прогулки в районе Висячего камня. Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты города.

Женщина оступилась на крутой тропе, упала и травмировала ногу. Из-за сильной боли самостоятельно продолжить спуск она не смогла.

На место прибыли сотрудники УГЗ. Вместе с медиками они зафиксировали пострадавшей травмированную конечность и оказали первую помощь. Затем женщину на носилках подняли к машине скорой помощи.

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