До -3 градусов и туман: Башкирия готовится к ухудшению погоды

Видимость во время тумана местами составит менее 500 метров

В Башкирии 28 сентября прогнозируют сразу несколько неблагоприятных погодных явлений. В отдельных районах республики ожидаются туман с видимостью менее 500 метров и заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3 градусов.

Кроме того, в регионе сохраняется чрезвычайная пожароопасность, сообщили в МЧС республики.

Жителей региона призывают соблюдать осторожность. Во время тумана пешеходам следует внимательно переходить дороги, а автомобилистам — снизить скорость и строго соблюдать правила дорожного движения.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.