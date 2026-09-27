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НовостиОбщество27 сентября 2026 12:03

До -3 градусов и туман: Башкирия готовится к ухудшению погоды

МЧС предупредило жителей Башкирии о заморозках и тумане
Источник:kp.ru
Видимость во время тумана местами составит менее 500 метров

Видимость во время тумана местами составит менее 500 метров

В Башкирии 28 сентября прогнозируют сразу несколько неблагоприятных погодных явлений. В отдельных районах республики ожидаются туман с видимостью менее 500 метров и заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3 градусов.

Кроме того, в регионе сохраняется чрезвычайная пожароопасность, сообщили в МЧС республики.

Жителей региона призывают соблюдать осторожность. Во время тумана пешеходам следует внимательно переходить дороги, а автомобилистам — снизить скорость и строго соблюдать правила дорожного движения.

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