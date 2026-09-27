В Уфе возбудили дело после нападения на сотрудников Росгвардии

Следователи решают вопрос об избрании меры пресечения

Следственное управление СК России по Башкирии возбудило уголовное дело в отношении двух жителей Уфы. Их подозревают в применении насилия в отношении представителей власти по ст. 318 УК РФ.

По версии следствия, утром 27 сентября экипаж Росгвардии прибыл по тревожной кнопке в один из компьютерных клубов города. По данным СК, двое молодых людей и девушка находились в состоянии опьянения, вели себя агрессивно и нарушали общественный порядок.

Увидев сотрудников Росгвардии, молодые люди попытались скрыться. При задержании двое мужчин, как утверждает следствие, оказали активное сопротивление и применили насилие к росгвардейцам.

Сейчас с подозреваемыми проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.