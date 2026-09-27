ОДК-УМПО в Уфе продолжит работу в статусе акционерного общества

Фото: ОДК-УМПО. ОДК-УМПО в Уфе изменило организационно-правовую форму

Уфимское моторостроительное производственное объединение (ОДК-УМПО), один из крупнейших российских производителей авиационных двигателей, изменило организационно-правовую форму. Предприятие продолжит деятельность как акционерное общество. Соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ, сообщает «Коммерсантъ-Уфа».

УМПО ведет историю от созданного в 1930-е годы Уфимского моторостроительного завода. В конце 2015 года предприятие было преобразовано из ОАО в публичное акционерное общество. В августе 2017 года к аббревиатуре УМПО добавили приставку ОДК, которая указывает на принадлежность к Объединенной двигателестроительной корпорации «Ростеха».

30 июня акционеры ОДК-УМПО приняли решение обратиться в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию. В этот же день был утвержден новый устав предприятия, предусматривающий его деятельность в форме АО.

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