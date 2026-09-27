С начала сентября в лесах Башкирии заблудились 115 человек

Даже знакомый лес может представлять опасность для человека

С начала сентября в Центр обработки вызовов Системы-112 Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям поступило более 65 сообщений о людях, потерявшихся на природе. Всего в лесах и других природных территориях заблудились 115 человек, в том числе шестеро детей.

Сентябрь традиционно считается разгаром грибного и ягодного сезона. В это время жители республики массово отправляются в лес, однако даже хорошо знакомая местность может представлять опасность.

Спасатели призывают соблюдать меры безопасности при походах в лес и заранее сообщать близким о маршруте.

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