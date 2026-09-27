Мельницу Сельдимирова в Уфе вновь выставили на торги за 76,8 млн рублей

Фото: ГИС "Торги"

Историческую мельницу Сельдимирова на улице Октябрьской Революции, 70/1 в Уфе в седьмой раз выставили на продажу. Предыдущие шесть торгов завершились безрезультатно.

Как следует из извещения Управления земельных и имущественных отношений мэрии, здание вместе с земельным участком выставили на электронные торги в формате публичного предложения. Заявки принимают до 29 сентября, торги состоятся 2 октября.

Начальная цена объекта составляет 76,76 млн рублей с учетом НДС. При этом стоимость может снижаться: шаг понижения установлен в размере 7,68 млн рублей, а минимальная цена — 38,38 млн рублей.

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