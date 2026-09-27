В Нагаево при пожаре в доме пострадал 48-летний мужчина

Фото: МЧС Башкирии

Пожар произошел ночью 27 сентября в уфимском селе Нагаево. О происшествии сообщили в МЧС Башкирии.

Огонь повредил бревенчатый двухэтажный дом и баню. 48-летний хозяин попытался самостоятельно справиться с возгоранием, однако получил ожог.

Медицинская помощь мужчине потребовалась, но от госпитализации он отказался — пострадавшему оказали помощь на месте.

Пожарные ликвидировали открытое горение. Причина возгорания пока не установлена. На месте работает дознаватель МЧС.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.