Житель Башкирии получил условный срок за незаконную вырубку восьми берез

Ущерб от незаконной рубки превысил 80 тысяч рублей

Белокатайский межрайонный суд приговорил местного жителя к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период. Мужчину признали виновным в незаконной рубке леса, сообщает прокуратура Башкирии.

Как установил суд, фигурант без разрешительных документов с помощью бензопилы спилил восемь берез за пределами предоставленного ему участка. Размер причиненного ущерба превысил 80 тыс. рублей.

Суд удовлетворил иск прокуратуры и взыскал с осужденного сумму ущерба. Кроме того, бензопилу конфисковали.

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