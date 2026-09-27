Житель Башкирии получил условный срок за незаконную вырубку восьми берез

Белокатайский межрайонный суд приговорил местного жителя к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период. Мужчину признали виновным в незаконной рубке леса, сообщает прокуратура Башкирии.
Как установил суд, фигурант без разрешительных документов с помощью бензопилы спилил восемь берез за пределами предоставленного ему участка. Размер причиненного ущерба превысил 80 тыс. рублей.
Суд удовлетворил иск прокуратуры и взыскал с осужденного сумму ущерба. Кроме того, бензопилу конфисковали.
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