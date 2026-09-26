Забравшийся в грузовик кот стал сослуживцем морпехов

Фото: Народный фронт Башкирии

Несколько месяцев назад во время остановки у магазина в КамАЗ военнослужащего из Башкирии с позывным «Блогер» незаметно забрался кот. Теперь он живет в блиндаже участников СВО. Об этом сообщили в региональном отделении Народного фронта.

«Блогер» нашёл попутчика, когда отъехал далеко от места остановки. Высаживать животное не стал. Так в подразделении морпехов на запорожском направлении появился хвостатый сослуживец.

Теперь кот отвечает за порядок в блиндаже и гоняет мышей. Он любит греться на маскировочной сети и забираться бойцам на плечи. Свою кличку - Пятак - кот получил в честь магазина, где и произошла та самая остановка.

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