ГАИ начала массовые проверки водителей на шести трассах в Башкирии

Фото: Владимир Севастьянов

В Башкирии сегодня утром проходят массовые проверки водителей. Об этом сообщил начальник ГАИ республики Владимир Севастьянов.

Экипажи отдельного специализированного батальона ДПС дежурят на трассах М-5 «Урал» (1317-й и 1500-й километры), Уфа — Оренбург (125-й и 218-й километры), Р-240 (6-й, 101-й и 206-й километры), Уфа — Белорецк (204-й километр), Уфа — Бирск — Янаул (103-й километр) и Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск (229-й километр).

Главная задача рейдов — предотвратить аварии и пресечь грубые нарушения: пьяную езду, вождение без прав или после лишения, а также неправильную перевозку детей. Севастьянов попросил водителей отнестись к проверкам с пониманием.

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