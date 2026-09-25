В Уфе возбудили уголовное дело после нападения собаки на ребенка

После нападения собаки на ребенка в Уфе началось расследование

В Уфе следователи возбудили уголовное дело после публикации о нападении собаки на ребенка. По предварительным данным, животное, которого хозяева выгуливали без поводка и намордника, набросилось на несовершеннолетнего и покусало его.

Как сообщили в Следственном комитете России по Республике Башкортостан, решение о возбуждении уголовного дела принято по поручению руководителя регионального следственного управления Владимира Архангельского.

Следователи организовали комплекс процессуальных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. В рамках расследования предстоит выяснить детали нападения и обстоятельства, при которых ребенок получил травмы.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления СК России по Башкирии.

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