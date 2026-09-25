В Уфе утвердили план подготовки к празднованию Нового 2027 года

Главную городскую елку на площади Ленина планируют открыть с 23 по 26 декабря

Администрация Уфы подписала постановление об организации подготовки и проведения мероприятий, посвященных встрече Нового 2027 года. Документ опубликован на официальном портале муниципалитета. В нем определены состав оргкомитета, сроки установки праздничных объектов и программа зимних мероприятий.

Организационный комитет возглавил исполняющий обязанности главы администрации Уфы Рустам Шарипов. Его заместителями назначены вице-мэры Сергей Кожевников, Дмитрий Черенков и Гуллярия Ялчикаева. В состав комитета вошли представители городской администрации, районных муниципалитетов, МВД, МЧС и других ведомств.

Согласно утвержденному плану, до 14 ноября 2026 года необходимо определить места размещения новогодних елок и ледовых городков, а также согласовать концепцию их оформления. Установку елок, катков и ледовых городков планируют завершить до 10 декабря. Зимние горки должны быть готовы до 20 декабря. К этому же сроку предусмотрено создание рабочих групп для технической приемки центральных и районных праздничных объектов.

Отдельный блок мероприятий связан с подготовкой ледового катка на набережной реки Белой. Его организацию курирует заместитель главы администрации Искандар Саньяров. Праздничное оформление улиц, площадей, торговых объектов и предприятий общественного питания запланировано на ноябрь и декабрь 2026 года.

Центральную городскую новогоднюю елку на площади имени Ленина планируют открыть с 23 по 26 декабря. В ночь с 31 декабря 2026 года на 1 января 2027 года на этой же площади пройдет праздничная программа.

В декабре также организуют новогодние мероприятия для детей из замещающих семей, одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей участников специальной военной операции. Кроме того, в городе будет работать Резиденция Уфимского Деда Мороза.

С 20 декабря 2026 года по 15 января 2027 года в районах Уфы запланированы новогодние и рождественские культурно-развлекательные, спортивные и социально-благотворительные мероприятия. Их проведение должно проходить с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

В рамках праздничной кампании также предусмотрена выдача новогодних подарков одаренным детям, детям из многодетных и малообеспеченных семей, детям-сиротам и детям с ограниченными возможностями здоровья.

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