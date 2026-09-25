В Башкирии 26 и 27 сентября увеличат состав «Горного экспресса Айгир»

Фото: Минтранс Башкирии

На маршруте Уфа — Белорецк 26 и 27 сентября увеличат количество вагонов «Горного экспресса Айгир». Вместо пяти вагонов поезд будет состоять из десяти. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Башкирии.

Поезд №7455/7456 отправится из Уфы в 7:08 и прибудет в Белорецк в 12:06. Обратный рейс №7457/7458 запланирован на 17:52. В Уфу состав прибудет в 22:19.

Во время поездки пассажиры смогут насладиться видами Белорецкого района, хребта Караташ и долины реки Малый Инзер.

С 28 сентября на маршруте Уфа — Белорецк изменится расписание «Горного экспресса Айгир».

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