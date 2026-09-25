В Уфе пройдут массовые проверки водителей: внимание уделят пьяным за рулем

В Уфе усилили контроль за водителями и соблюдением ПДД

В Уфе сотрудники Госавтоинспекции проводят масштабные профилактические мероприятия, направленные на предупреждение нарушений правил дорожного движения и повышение безопасности на дорогах.

В рамках проверок инспекторы выявляют случаи управления транспортом в состоянии опьянения, нарушения правил перевозки детей и пассажиров, а также другие несоблюдения требований законодательства.

Отдельное внимание уделяется недопущению управления автомототранспортом несовершеннолетними. Сотрудники ГАИ также контролируют соблюдение правил всеми участниками дорожного движения, проверяют светопропускаемость стекол автомобилей и выявляют изменения в конструкции транспортных средств, выполненные с нарушением установленных требований.

В профилактической работе задействовано максимальное количество сотрудников Госавтоинспекции. Мероприятия направлены на пресечение нарушений и повышение безопасности участников дорожного движения в Уфе.

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