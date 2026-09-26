Ночные заморозки и теплые дни: синоптики рассказали о погоде в выходные в Башкирии

В отдельных районах ночью возможны заморозки до −3 °C

В Башкирии с 26 по 28 сентября ожидается сухая и теплая погода. Осадки в течение трех дней не прогнозируются. Днем температура воздуха будет подниматься до +17…+22 °C, а ночью в отдельных районах возможны заморозки.

В субботу, 26 сентября, ветер восточный и юго-восточный, умеренный. Ночью температура составит +2…+7 °C. Местами ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0…−3 °C. Днем воздух прогреется до +17…+22 °C.

В воскресенье, 27 сентября, осадков не будет. Восточный и юго-восточный ветер сменится на слабый. Ночная температура сохранится в пределах +2…+7 °C, местами возможны заморозки до −3 °C. Днем столбики термометров покажут +17…+22 °C.

В понедельник, 28 сентября, погодные условия останутся стабильными. Осадки не ожидаются, ветер будет слабым, восточного и юго-восточного направлений. Ночью температура составит +2…+7 °C, местами возможны заморозки. Днем воздух прогреется до +17…+22 °C.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.