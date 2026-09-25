Вышел из дома и пропал: в Башкирии ищут трехлетнего мальчика

Фото: «БашРегионСпас»

Сегодня, 25 сентября, в Нефтекамске пропал трехлетний Роберт Нуретдинов – он вышел из дома и не вернулся. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «БашРегионСпас».

У мальчика рост 98 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы русые, серо-голубые глаза. Был одет в черный вельветовый костюм, черные сланцы и серо-синюю шапку.

Волонтеры просят всех, кто располагает любой информацией о местонахождении ребенка, сообщить по телефону горячей линии 8 (937) 3-102-112 или по номеру 112. Также активистам для поисков нужна помощь добровольцев.

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