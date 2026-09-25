В Башкирии полиция нашла пропавшего трехлетнего мальчика: его отцу придется ответить перед законом

Фото: «БашРегионСпас»

В Нефтекамске пропал трехлетний ребенок – его нашли меньше чем через час после объявления о его исчезновении. Об этом рассказали в МВД Башкирии.

Сегодня мальчик с отцом вышел из дома погулять, и тот в какой-то момент родитель потерял его из виду. К поискам подключились сотрудники полиции и волонтеры поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас». Ребенка обнаружил сотрудник подразделения по делам несовершеннолетних.

На отца мальчика составили административный протокол по статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

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