Ненадлежащая работа с отходами: в Башкирии предприятие нарушало природоохранное законодательство

Фото: Рустем АХУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Предприятие по производству сигнальной автомобильной световой техники в Башкирии поймали на нарушении природоохранного законодательства в Уфимском районе. Об этом рассказали в прокуратуре республики.

Надзорное ведомство в ходе проверки выяснила, что организация неправильно вела накопление и паспортизацию образующихся отходов, допустила нарушения при предоставлении отчетности и при подготовке ответственных лиц в области охраны окружающей среды.

Прокурор внес в адрес руководителя представление. Специалиста по планированию производственной деятельности привлекли к административной ответственности по трем статьям – за несоблюдение экологических требований при эксплуатации объектов, за нарушения при обращении с отходами производства и за сокрытие экологической информации.

– После вмешательства прокуратуры допущенные нарушения устранены, – заявили в надзорном ведомстве.

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