Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Уфа
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 сентября 2026 9:30

Ненадлежащая работа с отходами: в Башкирии предприятие нарушало природоохранное законодательство

В Башкирии компанию поймали на нарушении природоохранного законодательства
Источник:kp.ru

Фото: Рустем АХУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Предприятие по производству сигнальной автомобильной световой техники в Башкирии поймали на нарушении природоохранного законодательства в Уфимском районе. Об этом рассказали в прокуратуре республики.

Надзорное ведомство в ходе проверки выяснила, что организация неправильно вела накопление и паспортизацию образующихся отходов, допустила нарушения при предоставлении отчетности и при подготовке ответственных лиц в области охраны окружающей среды.

Прокурор внес в адрес руководителя представление. Специалиста по планированию производственной деятельности привлекли к административной ответственности по трем статьям – за несоблюдение экологических требований при эксплуатации объектов, за нарушения при обращении с отходами производства и за сокрытие экологической информации.

– После вмешательства прокуратуры допущенные нарушения устранены, – заявили в надзорном ведомстве.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.