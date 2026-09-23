В Башкирии изменится расписание «Горного экспресса «Айгир»

Фото: Минтранс Башкирии. «Горный экспресс «Айгир» перейдет на новое расписание по будням

С 28 сентября на маршруте Уфа — Белорецк изменится расписание «Горного экспресса «Айгир». Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Башкирии.

По выходным и праздничным дням продолжат курсировать поезда №7455/7456 по маршруту Уфа — Инзер — Белорецк и №7457/7458 в обратном направлении — Белорецк — Инзер — Уфа.

В рабочие дни назначат отдельные рейсы между Инзером и Белорецком. Поезд №7460 будет отправляться из Инзера в 10:12 и прибывать в Белорецк в 12:06. Обратный поезд №7459 отправится из Белорецка в 17:52 и прибудет в Инзер в 19:22.

При этом по будням поезда №7455/7456 и №7457/7458 будут исключены из расписания. В Минтрансе уточнили, что время отправления и прибытия указано местное.

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