«Салават Юлаев» уступил «Металлургу» со счетом 3:4 в домашнем матче КХЛ

Матч на «Уфа-Арене» завершился со счетом 3:4

На льду «Уфа-Арены» 23 сентября завершился матч регулярного чемпионата КХЛ между уфимским «Салаватом Юлаевым» и магнитогорским «Металлургом». Гости одержали победу со счетом 4:3. Встречу посетили 7522 зрителя.

Первые две шайбы забросили хоккеисты «Металлурга» — Нэйтан Тодд и Игорь Нечаев. Уфимская команда сумела восстановить равенство благодаря дублю Шелдона Ремпала, который дважды отличился в большинстве.

Однако затем магнитогорский клуб забросил шайбу в меньшинстве. В третьем периоде Нэйтан Тодд оформил дубль и увеличил преимущество гостей до 4:2. В концовке встречи Мэттью Маджио забросил третью шайбу «Салавата Юлаева», установив окончательный счет — 3:4.

Следующий матч уфимский клуб проведет 26 сентября в Москве против местного «Динамо». В этот же день «Металлург» примет на своем льду «Ак Барс».

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