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НовостиОбщество24 сентября 2026 4:00

В мэрии Уфы предупредили об ограничении парковки в центре 25 сентября

В центре Уфы на один день ограничат парковку возле «Торатау»
Источник:kp.ru
В Уфе введут временные ограничения на парковку возле «Торатау»

В Уфе введут временные ограничения на парковку возле «Торатау»

В столице Башкирии автомобилистов предупредили о временном ограничении парковки возле Конгресс-холла «Торатау».

Как сообщили в пресс-службе мэрии Уфы, изменения связаны с проведением мероприятия, посвященного 25-летию мировой юстиции Башкирии. Парковка будет закрыта 25 сентября с 6:00 до 20:00.

Жителям и гостям города рекомендуют заранее учитывать ограничение при планировании поездок. Автомобилистам стоит заблаговременно выбрать альтернативные места для стоянки, чтобы избежать неудобств во время действия запрета.

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