В Давлекановском районе обновили участок дороги, ведущей к Аслыкулю

Фото: Минтранс Башкирии

Вблизи Давлеканово завершился ремонт участка дороги М-5 «Урал» — Чишмы — Аксеново — Киргиз-Мияки протяженностью 2,7 км. Работы выполнили в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В Минтрансе Башкирии отметили, что подрядчик уложился в установленные сроки.

В настоящее время ремонт продолжается еще на трех участках трассы в Альшеевском и Чишминском районах. Всего в текущем году на данном направлении планируют обновить 14,5 км дороги.

По словам главы Минтранса Башкирии Любови Минаковой, трасса входит в опорную сеть России и обеспечивает транспортное сообщение между Альшеевским, Давлекановским, Миякинским и Чишминским районами. Кроме того, дорога дает выезд на федеральную трассу М-5 «Урал».

Направление имеет важное туристическое значение. По нему можно добраться до гор Сусактау, Сатыртау и Ярыштау, а также до озера Аслыкуль — крупнейшего озера Башкортостана, популярного места отдыха жителей и гостей республики.

В ведомстве напомнили, что по поручению главы Башкирии Радия Хабирова в регионе активно ремонтируют дороги, ведущие к туристическим объектам. В 2026 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» планируется привести в нормативное состояние более 125 км туристических дорог.

Работы охватят ключевые направления, связывающие населенные пункты республики с природными достопримечательностями и туристическими территориями.

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