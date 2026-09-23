Просроченные консервы и отходы: в Уфе убрали захламленную квартиру

Фото: УФССП УБашкирии

В Советском районе Уфы судебные приставы и сотрудники районной администрации навели порядок в квартире 58-летнего мужчины, который длительное время накапливал бытовой мусор. Об этом сообщили в ГУФССП по Башкирии.

На жильца пожаловались соседи. По их словам, из квартиры исходил неприятный запах, а в подъезде появились насекомые. Суд обязал мужчину убрать скопившийся хлам, однако исполнять решение он не стал.

За неисполнение судебного решения пристав-исполнитель дважды привлек должника к административной ответственности. Сначала мужчине назначили штраф в размере 1 тысячи рублей, а затем — 200 тысяч рублей. Несмотря на это, убирать квартиру он по-прежнему не начал.

В итоге сотрудники службы судебных приставов совместно с представителями районной администрации самостоятельно провели уборку в помещении. В квартире обнаружили просроченные консервы, бытовые отходы, макулатуру, бутылки и другой мусор. После вмешательства ведомств захламленное жилье привели в порядок.

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