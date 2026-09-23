Хабиров предупредил депутатов о недопустимости «безудержных избирательных фантазий»

Радий Хабиров обозначил задачи парламентариев

На оперативном совещании правительства в ЦУРе глава Башкирии Радий Хабиров озвучил предварительные итоги выборов и обратился к депутатам нового созыва. Руководитель региона призвал парламентариев проявлять сдержанность и мудрость при принятии решений, а также не допускать популистских инициатив.

Хабиров отдельно остановился на предполагаемом составе депутатского корпуса. По его словам, от Башкирии ожидается 14 депутатов. Среди новых представителей он назвал Сангаджи Тарбаева от партии «Новые люди», а также депутатов от «Родины» и КПРФ. При этом ЛДПР в новом составе не будет представлена Иваном Сухаревым, хотя региональное отделение партии, как отметил глава республики, сохраняет позиции.

Обращаясь к депутатам, Радий Хабиров подчеркнул, что их основная задача — быть опорой страны и поддержкой для республики. Он призвал парламентариев не подводить избирателей и принимать решения с учетом ответственности перед государством и жителями региона.

«Не подводите Башкортостан, вы будете принимать решения президента. Не подводите избирателей, меня, будьте мудрыми», — заявил глава республики.

Хабиров также предостерег депутатов от стремления выделиться за счет чрезмерных и популистских инициатив. По его мнению, парламентариям следует избегать «безудержных избирательных фантазий» и сосредоточиться на выполнении своих обязанностей.

В завершение глава Башкортостана отметил важность сохранения политического каркаса страны и ответственного подхода к депутатской работе.

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