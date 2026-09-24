Без существенных осадков: какой будет погода в Башкирии в ближайшие дни

Прогноз погоды в Башкирии на 24–26 сентября

В Башкирии в ближайшие три дня ожидается преимущественно сухая погода. Температура воздуха будет постепенно снижаться, особенно в ночные часы.

24 сентября осадков не прогнозируется. Ветер северо-восточный и восточный, умеренный. Ночью температура воздуха составит +7…+12 °C, днем — +21…+26 °C.

25 сентября существенных осадков также не ожидается. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, слабый. Ночью столбики термометров покажут +4…+9 °C, днем воздух прогреется до +16…+21 °C.

26 сентября в республике сохранится сухая погода. Ветер будет слабым, северо-восточным с переходом на юго-восточный. Ночная температура составит +1…+6 °C, дневная — +15…+20 °C.

Таким образом, в Башкирии ожидается постепенное похолодание: от теплых +21…+26 °C в четверг до +15…+20 °C днем в субботу.

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