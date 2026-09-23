«Получат по морде». СК возбудил уголовные дела из-за нарушения неприкосновенности частной жизни Хабирова и скандальной истории с машинами мэрии Уфы

Радий Хабиров объявил о том, что Следственный комитет республики возбудил два уголовных дела Фото: Рустем АХУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в местном правительстве 23 сентября объявил о том, что Следственный комитет республики возбудил два уголовных дела. Одно касается нарушения неприкосновенности его частной жизни, а второе – использования руководством Верховного суда РБ гаража и машин мэрии Уфы для личных поездок.

– Я не сомневаюсь, что вот эти сопливые грязные носы […] получат по морде, – заявил руководитель региона.

Контекст

Напомним детали разразившегося скандала. В апреле текущего года по коррупционному обвинению был задержан мэр Уфы Ратмир Мавлиев. В июле депутаты Горсовета отправили его в отставку. Тогда же они заявили, что при нём гараж и машины администрации города использовались судьями Верховного суда Башкирии для личных поездок в другие регионы. В августе-сентябре об этом стал говорить и глава республики Радий Хабиров. Он также указывал на то, что при нынешнем председателе ВС РБ Раиле Шайдуллине в судебной системе региона появились признаки клановости.

Позже скандал получил новый поворот. 21 сентября Хабиров на оперативном совещании в правительстве озвучил показания Марата Самойлова – адвоката Ратмира Мавлиева. Задержанный правоохранительными органами Самойлов заключил со следствием досудебное соглашение. На допросе он сообщил, что председатель ВС РБ Шайдуллин поручал Мавлиеву «осуществить сбор компрометирующей информации» на главу Башкирии – как предполагается, из-за недовольства позицией Хабирова по уголовному делу против бывшего мэра.

После зачитывания показаний Марата Самойлова Радий Хабиров возмутился сложившейся ситуацией и заявил, что попытки собрать на него компромат в условиях СВО могут стоить жизни членам его семьи, поскольку он является «очевидной целью» для украинских спецслужб. Свое выступление глава Башкирии тогда попросил считать официальным заявлением в Следственный комитет по поводу нарушения неприкосновенности частной жизни.

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