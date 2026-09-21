«Группа недоумков»: Глава Башкирии публично обратился в СК. На него пытались собрать компромат на фоне уголовного дела против экс-мэра Уфы

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Радий Хабиров во время оперативного совещания в правительстве публично обратился в Следственный комитет республики. Он заявил о совершении против него уголовного преступления - нарушении неприкосновенности частной жизни. Руководитель региона сообщил, что на него пытались собрать компромат при участии бывшего мэра Уфы Ратмира Мавлиева и председателя Верховного суда Башкирии Раиля Шайдуллина. Об этом дал свои показания адвокат экс-градоначальника Марат Самойлов, который был задержан правоохранительными органами на прошлой неделе. Подробности – в материале «Комсомолки».

«Абзый» и «Студент»

Как сообщил Радий Хабиров, накануне у него состоялся разговор с руководителем СК Башкирии Владимиром Архангельским.

– Он задал мне вопрос: буду ли я обращаться в Следственный комитет с заявлением о признании меня потерпевшим по статье Уголовного кодекса «Нарушение неприкосновенности частной жизни»? — рассказал Хабиров.

Глава республики отметил, что за восемь лет работы привык к публичности и вниманию к своей персоне. Однако на этот раз ситуация иная.

– Желающих со своим грязным сопливым носом залезть в мои личные дела достаточно много. И я не придавал этому значения. Но в ситуации, которая мне стала известна, я всё-таки принимаю другое решение, – заявил он.

Хабиров зачитал выдержки из протокола допроса задержанного адвоката бывшего мэра Уфы Марата Самойлова. Тот заключил со следствием досудебное соглашение и дал показания, которые, по словам главы республики, «вскрывают достаточно интересную картину».

Из протокола допроса Самойлова следует, что в его мобильном телефоне были обнаружены сообщения от Ренаты Гареевой (это один из адвокатов Ратмира Мавлиева - Ред.) от 9 сентября текущего года. В них шла речь о поручении «Студенту» от «Товарища» и «Абзы» собрать информацию об официальных расходах правительства Башкирии: «Радий, встречи, вертолёты, тусовки. Его обслуживают целые предприятия питания, пиар, ивент, подарки для гостей». Самойлов на допросе пояснил, что «студент» – это бывший мэр Уфы Ратмир Мавлиев, «Абзый» и «Товарищ» – председатель Верховного суда Башкирии Раиль Шайдуллин, а «Радий», собственно, сам Хабиров.

– В мае из общения с Мавлиевым и его отцом [Рафилом Мавлиевым] я понял, что они недовольны позицией руководства республики, в том числе Хабирова и Назарова [Андрея, премьер-министра Башкирии], по уголовному делу в отношении Мавлиева, - цитирует Хабиров показания адвоката.

По словам Самойлова, на запрос Шайдуллина «осуществить сбор компрометирующей информации» в отношении Хабирова Ратмир Мавлиев ответил: «Хорошо» и «в работе».

Хабиров зачитал и другие фрагменты показаний адвоката, в которых тот описывает целую группу, действовавшую против следствия по делу Мавлиева.

– В период с 28 апреля 2026 года по настоящее время я стал участником преступной группы по противодействию ходу предварительного следствия, — цитирует Хабиров показания Самойлова. – Противодействие осуществлялось следующей группой лиц: Мавлиев Р.Р., Мавлиев Р.Н, [Рафил, отец Ратмира Мавлиева], Гареева, Шайдуллин, Пантюшин [Игорь, бывший главный прокурор Башкирии], Арслангареев, Юсупов и ряд неизвестных мне лиц.

По словам адвоката, группа действовала по нескольким направлениям: манипуляция общественным мнением через СМИ, сбор компрометирующих сведений о сотрудниках СК, слежка за свидетелями и потерпевшими, а также «оказание влияния на судебные органы республики и прокуратуру в целях принятия решений в интересах Мавлиева».

– Известные мне роли вышеуказанных лиц были распределены следующим образом, – объяснял на допросе Марат Самойлов. – Мавлиев Ратмир в общем определял задачи и принимал меры. Осуществлял через меня обмен информацией с Шайдуллиным, Пантюшиным и Мавлиевым Рафилом. Кроме того, поручал доверенным им лицам совершение тех или иных конкретных действий, например, найти каких-либо лиц, получить документацию, выяснить информацию, Шайдуллин инструктировал Мавлиева […] и обеспечивал принятие судами республики решений в пользу Мавлиева.

«Это совсем не шутки»

Отдельно глава республики остановился на рисках, которым, по его мнению, подвергается он и его семья. Хабиров зачитал выдержки из документов под грифом «Секретно», в которых говорится о «террористических устремлениях украинских спецслужб» к руководителям регионов, поддерживающих СВО. В числе рекомендованных мер – минимизация распространения персональной информации о главе республики в интернете, смена маршрутов передвижения, отказ от личного транспорта и «тщательный досмотр почтовых отправлений».

– Я хочу сказать, это совсем не шутки. И вот эта группа недоумков, пытаясь собрать информацию обо мне [...], может навести на след и привести к тяжёлым последствиям, к гибели людей или членов моей семьи, – сказал Хабиров.

Он напомнил, что Служба безопасности Украины уже давно возбудила в отношении него уголовное дело – «за материальное и финансовое обеспечение потребностей российских войск».

– Я имею основания утверждать, что являюсь очевидной целью для наших врагов, – подчеркнул глава республики.

«Нашёл полное понимание»

Хабиров вернулся и к истории с автомобилями мэрии Уфы, которыми пользовались судьи Верховного суда Башкирии для поездок в Татарстан. По его словам, он не успокоится, пока не вернёт все машины, которые «отбирали у судей и мобилизованных».

Глава республики отметил, что сам факт поездок – это не состав уголовного преступления, но нарушение судейской этики, которое является основанием для прекращения полномочий.

Хабиров также сообщил, что накануне разговаривал с руководством Татарстана и подробно проинформировал о происходящем в Башкирии.

– Нашёл полное понимание. Мы пришли к выводу, что в любой нации есть негодяи. И я не позволю расколоть дружеские отношения двух республик, – заявил он.

В завершение Радий Хабиров заявил, что выполняет свой конституционный долг главы Башкирии и борется за правопорядок в республике. Он также попросил принять его выступление как официальное заявление в Следственный комитет.