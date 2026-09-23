Радий Хабиров прокомментировал атаку вражеских БПЛА на Башкирию

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Сегодня, 23 сентября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров прокомментировал утреннюю атаку вражеских БПЛА на регион. В ходе подведения промежуточных итогов голосования на выборах в Госдуму, он поблагодарил правоохранительные органы за обеспечение безопасности на избирательных участках. И отметил, что ситуация непростая была из-за атак беспилотников. В том числе, сегодня.

- Вам для понимания, уважаемые коллеги: сегодня мы отразили еще одну атаку. Сбито 20 беспилотников, работа ведется, - прокомментировал глава Башкирии.

Напомним, ранее в Министерстве обороны России сообщали, что силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 514 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией страны. В Уфе с утра действовал режим «Беспилотной опасности». К данному часу все ограничения сняты.

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