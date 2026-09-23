ПВО сбила над регионами России 514 беспилотников: Башкирия в списке атакованных регионов

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 23 сентября, силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 514 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России. Об этом рассказали в Министерстве обороны страны.

Башкирия вошла в число атакованных регионов. Помимо республики, дроны фиксировали над Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Орловской, Калужской, Липецкой, Тамбовской, Рязанской, Нижегородской, Смоленской, Саратовской, Самарской, Ульяновской и Ростовской областями, Краснодарским краем, Татарстаном и Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Напомним, сегодня с 5:32 утра 23 сентября на всей территории Башкирии действует режим беспилотной опасности. Аэропорт Уфы закрыт на прием и вылет воздушных судов. Жители Уфы в социальных сетях сообщали о хлопках над городом, в том числе в северной его части, около восьми часов утра.

МЧС напоминает: нужно держаться подальше от окон, без необходимости не выходить на улицу, не подходить к обломкам дронов и сообщать о находках по номеру 112.

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