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НовостиОбщество21 сентября 2026 15:26

«Нас просили ветераны госслужбы»: в Уфе поставят памятник Мидхату Шакирову

В Уфе в День республики откроют памятник Мидхату Шакирову
Владислав КАЗАНЦЕВ
Мидхат Шакиров руководил республикой 18 лет

Мидхат Шакиров руководил республикой 18 лет

В Уфе в День республики 11 октября планируют открыть памятник Мидхату Шакирову. Об этом на оперативном совещании в правительстве Башкирии сообщил Радий Хабиров.

– Мы готовимся [ко Дню республики]. Я прошу обеспечить выполнение работ по реконструкции парка Ленина. Дальше мы установим памятник – о чем нас просили ветераны государственной службы и вообще жители республики – первому секретарю обкома партии Шакирова Мидхату Закировичу, – сказал глава региона.

Напомним, Мидхат Шакиров был первым секретарю Башкирского обкома КПСС и по сути руководил регионом с 1969 по 1987 год. Подробнее о нем (и его сравнении с Хабировым) можно прочесть в нашей статье.

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