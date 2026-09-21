Минфин: дефицит бюджета Башкирии достиг почти 12 млрд рублей

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Консолидированный бюджет Башкирии за январь-август 2026 года получил 239,2 млрд рублей доходов. Расходы при этом составили 251 млрд рублей. Об этом сообщает Министерстве финансов республики.

Налоговые и неналоговые поступления принесли 185,1 млрд рублей, безвозмездные – 54,1 млрд рублей. Основная часть трат пришлась на социальную сферу – 72,8% всех расходов, или 182,7 млрд рублей.

Собственный бюджет республики исполнен по доходам на 193,7 млрд рублей. Налоговые и неналоговые поступления дали 140,1 млрд рублей. Расходы достигли 202,2 млрд рублей.

Местные бюджеты – муниципальных районов, городских округов, сельских и городских поселений – собрали 109,2 млрд рублей. Налоговые и неналоговые доходы составили 45 млрд рублей. В бюджеты муниципальных районов поступило 23,8 млрд рублей, в бюджеты городских округов – 21,2 млрд рублей. Расходы местных бюджетов на 1 сентября 2026 года достигли 112,6 млрд рублей.

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