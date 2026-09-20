В Башкирии к 18:00 явка на выборы достигла 71,52%

По данным Центральной избирательной комиссии республики, показатель зафиксирован по состоянию на 18:00 20 сентября

В Башкирии явка избирателей на выборах депутатов Госдумы России к 18:00 20 сентября составила 71,52%. Такие данные опубликовала Центральная избирательная комиссия республики.

В Башкирии продолжается голосование на выборах депутатов Государственной думы. По информации Центральной избирательной комиссии региона, к 18:00 20 сентября явка избирателей достигла 71,52%.

Голосование проходит 18, 19 и 20 сентября 2026 года. Опубликованный показатель отражает данные о ходе голосования по состоянию на вечер второго дня выборов.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.