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НовостиОбщество20 сентября 2026 15:37

В Башкирии к 18:00 явка на выборы достигла 71,52%

По данным Центральной избирательной комиссии республики, показатель зафиксирован по состоянию на 18:00 20 сентября
Источник:kp.ru
По данным Центральной избирательной комиссии республики, показатель зафиксирован по состоянию на 18:00 20 сентября

По данным Центральной избирательной комиссии республики, показатель зафиксирован по состоянию на 18:00 20 сентября

В Башкирии явка избирателей на выборах депутатов Госдумы России к 18:00 20 сентября составила 71,52%. Такие данные опубликовала Центральная избирательная комиссия республики.

В Башкирии продолжается голосование на выборах депутатов Государственной думы. По информации Центральной избирательной комиссии региона, к 18:00 20 сентября явка избирателей достигла 71,52%.

Голосование проходит 18, 19 и 20 сентября 2026 года. Опубликованный показатель отражает данные о ходе голосования по состоянию на вечер второго дня выборов.

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