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НовостиОбщество20 сентября 2026 16:56

103-летний участник Великой Отечественной войны проголосовал на выборах в Уфе

Николай Фомин посетил УИК № 132, где ему пожелали здоровья и ещё много активных лет
Источник:kp.ru
Фото: Участковая избирательная комиссия № 132

Фото: Участковая избирательная комиссия № 132

В Уфе на избирательный участок № 132 пришёл 103-летний участник Великой Отечественной войны Николай Александрович Фомин. Несмотря на преклонный возраст, ветеран лично принял участие в голосовании.

О визите Николая Фомина рассказали представители участковой избирательной комиссии. Они выразили восхищение его активностью и пожелали ветерану крепкого здоровья, бодрости и долгих лет жизни.

«Вот это действительно впечатляет! Николай Александрович, вы большой молодец! Желаем здоровья, бодрости и ещё много-много активных лет! Такие встречи точно делают этот день особенным», — поделились в УИК.

История 103-летнего уфимца стала поводом обратить внимание на участие представителей старшего поколения в общественной жизни. Для членов комиссии встреча с ветераном стала не только частью рабочего дня, но и значимым событием.

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