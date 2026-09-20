В Башкирии математический лицей-интернат планируют открыть в 2027 году

Конкурсный отбор будущих учеников пройдет в несколько этапов

В Башкирии продолжается строительство республиканского математического лицея-интерната. На площадке объекта обсудили варианты облицовки фасада. Руководство республики намерено сделать здание архитектурно выразительным и создать условия для обучения талантливых школьников. Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров.

Отбор будущих учеников будет проходить на конкурсной основе в несколько этапов. Первые контрольные работы и собеседования стартуют уже 1 октября. Ожидается, что 1 сентября 2027 года в новой школе начнут обучение 360 школьников, начиная с шестого класса.

В составе лицея предусмотрены собственный парк, два спортивных зала, библиотека и гостиница высокого уровня. Педагогический состав также будет формироваться на основе строгого отбора.

Глава попечительского совета лицея сообщил, что лично займётся вопросами подбора учителей и будет контролировать реализацию проекта.

Инициативу строительства математического лицея-интерната поддержал президент России Владимир Путин. Проект рассматривается как один из ключевых в развитии математического образования и подготовки талантливых школьников республики.

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