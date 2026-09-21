Сухая погода и заморозки: прогноз в Башкирии на начало недели

В Башкирии ожидается потепление до +26 °C

В Башкирии в начале недели ожидается преимущественно сухая и теплая погода. Днем температура воздуха поднимется до +26 °C, а ночью в отдельных районах возможны заморозки.

21 сентября существенных осадков не ожидается. Ветер переменных направлений, слабый. Ночью температура воздуха составит +4…+9 °C, местами в воздухе и на поверхности почвы возможны заморозки до −2 °C. Днём воздух прогреется до +19…+24 °C.

22 сентября будет без осадков. Ветер юго-восточный и восточный, умеренный. Ночью температура составит +6…+11 °C, по востоку республики — до +1 °C. Днем потеплеет до +21…+26 °C.

23 сентября сохранится сухая погода. Ветер юго-восточный и восточный, умеренный. Температура воздуха ночью +6…+11 °C, по востоку до +1 °C. Днём ожидается +21…+26 °C.

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