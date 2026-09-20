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НовостиСпорт20 сентября 2026 13:50

«Салават Юлаев» обыграл «Спартак» и одержал четвертую победу в сезоне

«Салават Юлаев» победил «Спартак» со счётом 3:1 на «Уфа-Арене»
Источник:kp.ru
Уфимцы одержали четвертую победу в шести матчах чемпионата КХЛ

Уфимцы одержали четвертую победу в шести матчах чемпионата КХЛ

«Салават Юлаев» обыграл московский «Спартак» со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась на льду «Уфа-Арены».

В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами. Сначала отличился Никита Щербаков, а затем Михаил Мальцев восстановил равенство в счете.

На последней минуте второго периода Мэттью Маджио забросил свою первую шайбу в КХЛ и вновь вывел уфимскую команду вперёд. В третьем периоде Данил Алалыкин увеличил преимущество хозяев, установив окончательный счёт — 3:1.

Для «Салавата Юлаева» эта победа стала четвертой в шести матчах на старте сезона. «Спартак», в свою очередь, прервал серию из пяти выигранных встреч.

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