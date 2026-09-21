«Вы любите стихи Асадова?»: пенсионерка из Башкирии отдала мошенникам более 2,4 млн рублей

В Стерлитамаке задержали предполагаемого курьера

В Управление МВД России по Стерлитамаку обратилась местная жительница, ставшая жертвой мошенников. Злоумышленники связались с пенсионеркой через мессенджер и представились сотрудниками банка. Они сообщили женщине, что ее банковские счета якобы взломаны, и убедили перевести сбережения на «безопасный счет».

Следуя указаниям аферистов, пенсионерка отправилась в банк и сняла со счетов более 2,4 млн рублей. Сотрудники финансового учреждения провели с ней профилактическую беседу, однако женщина заявила, что деньги предназначены для покупки подарка внучкам.

Позже пенсионерка передала снятые средства курьеру, используя заранее оговорённую кодовую фразу: «Вы любите стихи Асадова?»

Сотрудники полиции установили личность и задержали 26-летнего мужчину, который, предположительно, выполнял роль курьера. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — «Мошенничество в особо крупном размере».